"Мосфильм" передал армии 36 танков

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Мосфильм" передал в 2023 году Вооруженным силам РФ 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76 и шесть БМП, сообщил глава киноконцерна Карен Шахназаров.

"В 2023 году мы передали Вооруженным силам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны - забрали эти машины", - сказал Шахназаров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Он добавил, что в этом году киноконцерн также передал на нужды СВО 6 млн рублей.