Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из турецкой провинции Конья

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из турецкой провинции Конья из-за высокопатогенного гриппа птиц, сообщается в материалах Россельхознадзора.

Ограничение касается ввоза живой птицы, инкубационных и пищевых яиц, мяса птицы, готовой мясной продукций из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц. А также бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме того, запрещен транзит живой птицы из провинции Конья по территории РФ.

Запрет действует с 12 ноября 2024 года.