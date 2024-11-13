Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из турецкой провинции Конья
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил поставки продукции птицеводства из турецкой провинции Конья из-за высокопатогенного гриппа птиц, сообщается в материалах Россельхознадзора.
Ограничение касается ввоза живой птицы, инкубационных и пищевых яиц, мяса птицы, готовой мясной продукций из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, кормов и кормовых добавок для птиц. А также бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.
Кроме того, запрещен транзит живой птицы из провинции Конья по территории РФ.
Запрет действует с 12 ноября 2024 года.