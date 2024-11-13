"Калашников" начал поставки гражданских дронов для ГТЛК по госзаказу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - ООО "ГК Тихие Крылья" (входит в концерн "Калашников") начало поставки гражданских БПЛА для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в рамках госзаказа, сообщает пресс-служба концерна.

Планируется поставить большинство БПЛА до конца 2024 года.

В первую партию вошли беспилотники самолетного типа с гибридной силовой установкой "Легионер G29s" и "Легионер Е29" с фотокамерой, воздушным лазерным сканером и наземным комплектом аппаратуры связи "Тукан".

По данным пресс-службы, БПЛА "Легионер" предназначены для аэрофотосъемки, перевозки грузов, воздушного лазерного сканирования, видеомониторинга, противопожарного патрулирования, выявления нарушений в охранной зоне, ледовой разведки.