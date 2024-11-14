Финдиректор "РМ Стил" стал подозреваемым по делу о мошенничестве на метзаводе "Кристалл" в Северной Осетии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Финансовый директор ООО "РМ Стил" (производит профильный прокат для судо- и машиностроения, принадлежит бенефициару "Кристалла" Владимиру Матюшко) стал подозреваемым по делу о мошенничестве в ПАО "Кристалл" (Владикавказ, Северная Осетия), сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Северной Осетии.

Отмечается, что финдиректор (имя не называется - ИФ) изготовила справку с недостоверными сведениями об отсутствии задолженности у ПАО "Кристалл" для предоставления в региональный Минпром. При этом она знала, что субсидия предприятиям не положена, если имеются неисполненные обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

В отношении финансового директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

Ранее по этому же делу был арестован бенефициар (имя также не называется) ПАО "Кристалл". В отношении него возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщалось, в 2023 году "Кристаллу" была выделена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Целевое использование средств заводом выполнено, однако в ходе проверки пакета документов, представленного предприятием, были выявлены нарушения. Минпром Северной Осетии направил предприятию уведомление о необходимости возврата полученных средств. В начале сентября 2024 года полученная сумма субсидии возвращена предприятием в бюджет в полном объеме, ущерб бюджету не причинен.

Размер субсидии составлял 19,658 млн рублей.

В текущем году руководство завода менялось дважды. В частности, 5 августа совет директоров "Кристалла" назначил гендиректором Валерия Владимирова. Полномочия врио генерального директора Георгия Бязрова, назначенного в июне 2024 года, были прекращены досрочно. В свою очередь Бязров сменил на этой должности иностранного гендиректора Вадимса Блиновса (согласно ЕГРЮЛ - гражданин Латвии). Блиновс руководил предприятием с августа 2023 года по июль 2024 года.

По данным ЕГРЮЛ, нынешний гендиректор "Кристалла" Владимиров уже был гендиректором ПАО с сентября по октябрь 2022 года. Он также является гендиректором и владельцем ООО "Капитал.РСО" (Северная Осетия), специализирующегося на обработке металлов и нанесении на них покрытий.

"Интерфаксу" не удалось оперативно уточнить, в отношении кого из представителей руководства ПАО возбуждено уголовное дело.

Как сообщается на сайте предприятия, "Кристалл" был создан в 1963 году. Основной продукцией завода является вакуумплавленная медь марки МВ (с содержанием меди 99,99%).

По итогам 2023 года чистый убыток завода увеличился на 26,6% до 71,881 млн рублей. Выручка выросла в 44,8 раза до 158,706 млн рублей.

Согласно списку аффилированных лиц на 1 июля 2024 года, ООО "Ремстрой-Комплект" (ООО "РСК", теперь называется - ООО "РМтех") владеет 76,6% уставного капитала метзавода. Основным бенефициаром является член совета директоров "Кристалла" Владимир Матюшко, которому также принадлежат предприятия по металлообработке и оптовой торговле металлами в Москве и Санкт-Петербурге, в частности, ООО "РМ Стил". По данным ЕГРЮЛ на 14 ноября, Владимир Матюшко владеет 98% долей "РМ Стил", 1% - Александр Матюшко, 1% - Мария Матюшко.

Как сообщается на сайте "РМ Стил", он является крупным российским производителем полособульбового профиля для судостроения и профильного проката из черных и нержавеющих марок стали для машиностроения и автомобильной промышленности.