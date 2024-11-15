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Каспийская флотилия пополнится новыми кораблями и системами вооружений

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев заявил, что в ближнесрочной перспективе Каспийская флотилия будет оснащена новыми кораблями и системами вооружений.

"В ближнесрочной перспективе продолжится оснащение Каспийской флотилии новыми кораблями и новыми системами вооружений, что позволит флотилии выполнять все свои функции на должность уровне. Продолжается создание комплексной и самодостаточной системы базирования сил Каспийской флотилии, развитие береговой инфраструктуры", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева морякам-каспийцам по случаю Дня Каспийской флотилии, текст которой размещен на сайте российского оборонного ведомства.

Адмирал отметил, что "авиационная и береговая составляющая флотилии также будет продолжать развиваться с учётом исключения любых угроз с морских направлений".

ВМФ РФ Александр Моисеев Каспийская флотилия
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