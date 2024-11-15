Жители курского приграничья получат выплаты за все утраченные автомобили

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о порядке выплат для жителей приграничных районов за утраченные автомобили и спецтехнику.

"Мы приняли решение обеспечить выплаты за утраченные автомобили вне зависимости от их количества у владельца. В большинстве случаев машины застрахованы по ОСАГО, в страховых компаниях есть сведения о сумме страховых выплат. Эту сумму получат все собственники утраченного транспорта, независимо от того, остался ли он на захваченной территории или был уничтожен врагом", - написал глава региона в своем телеграм-канале накануне.

Также, по его словам, принято решение обеспечить все выплаты за утраченную строительную спецтехнику. Данный вопрос будет решаться с каждым владельцем индивидуально, отметил Смирнов.

Кроме того, он сообщил, что земельные участки в приграничье будут сохранены за их владельцами.

"Для тех, кто хочет вернуться в родные места, мы сохраним их земельные участки. При этом у людей останется право на получение жилищного сертификата", - заверил курский губернатор.