В РСТ заявили, что развитию круизного туризма мешает рост цен на топливо

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на круизы по рекам России быстро растет, но увеличение числа маршрутов и расширение их географии упираются в нехватку причалов по всей стране, кадровый голод, непредсказуемость цен на топливо, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В круизном отдыхе традиционно высокий процент повторных клиентов. Из четырех пассажиров после первого круиза трое всегда возвращаются на наши теплоходы. Есть те, кто совершает круизы несколько раз в год, есть те, кто делает это уже 20 лет. Поэтому круизные компании постоянно обновляют программы, разрабатывают новые маршруты. Все это делать непросто из-за слабого развития причальной инфраструктуры. Проблема есть на всех реках, но особенно остро она стоит в Сибири", - отмечает гендиректор компании "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов.

По его данным, спрос на круизы растет в среднем по рынку на 15% ежегодно, что объясняется комплексным характером этого вида отдыха, а также большей осведомленностью туристов о его возможностях, повышением комфортабельности судов.

Аналогичного мнения придерживаются и в компании "Донинтурфлот".

"Мы наращиваем поток, по итогам 2024 года у нас 40 тыс. перевезенных туристов. Учитывая, что мы лишь недавно переориентировались на внутренний рынок, это неплохой результат. Но дальнейшее развитие сильно сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры, в этом плане с советских времен мало что изменилось", - сказал исполнительный директор Владимир Чижов.

По словам заместителя директора компании "Мостурфлот" Светланы Гончаровой, среди серьезных затратных составляющих у круизных операторов - рост стоимости топлива, который совершенно непредсказуем.

"Правда, в этом году нам повезло, цена не менялась, но, например, в 2023 она подскочила на 40% прямо перед навигацией, когда значительную часть круизов мы уже продали. А по закону о защите прав потребителей мы не имеем права вносить изменения в цену уже проданной путевки. Отсюда большие финансовые потери", - подчеркивает эксперт.

Как считает руководитель экспертного совета РСТ Николай Литаренко, эту проблему могло бы решить введение невозвратных тарифов для круизов. Соответствующее письмо отраслевой союз направил главе Минэкономразвития в конце прошлого года.

Эксперт пояснил, что сейчас, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", турист вправе отказаться от договора о реализации круизного турпродукта в любое время при условии оплаты фактически понесенных оператором затрат. Более того, в соответствии с положениями Кодекса внутреннего водного транспорта, пассажир может до отхода судна в любое время, а после начала рейса в любом порту остановки отказаться от договора перевозки, сдать билет в порядке, установленном правилами перевозок, и получить провозную плату за не пройденную судном часть пути.

При этом доказать размер фактически понесенных затрат в рамках действующего законодательства непросто: суды отказываются учитывать расходы на топливо, мореходность судна, покраску и др., не усматривая причинно-следственной связи между отказом туриста от круиза и возникновением убытков в виде пустующих кают на речных судах. Между тем, для круизных компаний это серьезная расходная статья, и они вынуждены их закладывать в тарифы. Соответственно введение невозвратных тарифов позволит снизить цены, заключил Литаренко.