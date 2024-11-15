"Аэрофлот" повысит зарплату бортпроводникам в среднем на 30% с марта 2025 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Заработные платы бортпроводников "Аэрофлота" с 1 марта 2025 года будут проиндексированы в среднем на 30%, сообщила компания.

"При этом система оплаты труда будет пересмотрена. Это включает в себя увеличение базовых окладов, повышение ставок за количество выполненных рейсов (или "налёт"), а также внедрение дополнительных доплат за повышение производительности труда", - говорится в сообщении перевозчика.

При налете 60 часов в месяц бортпроводник будет получать 138 тыс. руб., 65 часов - 151 тыс. руб., 85 часов - 185 тыс. руб. Зарплата бортпроводника, выполняющего постоянно функции руководства кабинным экипажем, при налете 60 часов составит 178 тыс. руб., 65 часов - 194 тыс. руб., 85 часов - 242 тыс. руб.