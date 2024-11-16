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Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили 255 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32 930 военнослужащих, говорится в сводке.

Также за время боевых действий на курском направлении противник потерял 213 танков, 136 БМП, 115 БТР, 1 167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 65 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, сообщает Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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