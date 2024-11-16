Военные РФ нанесли удары по подразделениям 14 украинских бригад на курском направлении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по подразделениям 14 украинских бригад в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово", - сказано в его сообщении.

По данным министерства, российские вертолеты и артиллерия нанесли удары по украинским подразделениям и технике в районе Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и Черкасского Поречного.

Как заявило Минобороны, "Вооруженные силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области".