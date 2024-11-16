Вице-премьер Оверчук заявил, что РФ удовлетворена итоговой декларацией АТЭС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Интересы России были учтены в итоговой декларации завершившегося в субботу саммита АТЭС, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Достаточно большой такой документ получился, и она (финальная декларация - ИФ) удовлетворяет нас, как сторону декларации", - сказал он, отметив большие усилия российской делегации.

Оверчук добавил, что декларация была принята при консенсусе всех лидеров экономик АТЭС.

Ранее в субботу посол МИД РФ по особым поручениям, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев сообщил, что "декларация носит полностью консенсусный характер и не содержит искусственно политизированных сюжетов".

Саммит АТЭС-2024 проходил 9-16 ноября в столице председательствующей в этом году в объединении Перу. Российскую делегацию, как и год назад, когда саммит проводился в Сан-Франциско, возглавлял Оверчук.

АТЭС - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвуют Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.

В 2025 году председательство в АТЭС перейдет к Южной Корее.