Сахалинские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за циклона

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На Сахалине из-за непогоды 40 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО "Сахалинэнерго" переведены с субботы в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании в воскресенье.

"Это связано с неблагоприятными погодными условиями в северных и центральных районах острова - сильным снегопадом и гололедообразованием на линиях электропередачи", - говорится в сообщении.

На время непогоды установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

В свою очередь, главное управление МЧС РФ по региону сообщает, что в ночь на воскресенье из-за непогоды закрылась паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью России.