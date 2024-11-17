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Группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" ведут продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, нанесли поражение живой силе и боевой технике шести бригад противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й, 117-й механизированных, 68-й пехотной бригад ВСУ, 109-й, 118-й бригад теробороны и 14-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дружба, Дзержинск, Даченское, Димитров, Миролюбовка и Сухой Яр Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, военнослужащие из состава группировки "Центр" отразили девять контратак формирований противника, который потерял на этом участке фронта до 345 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б".

Подразделения группировки войск "Восток" также "продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 120-й, 123-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь и Октябрь Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны", сообщает министерство.

Потери противника здесь составили до 140 военнослужащих, танк, две БМП, боевая бронированная машина HMMWV, восемь автомобилей и 122-мм САУ "Гвоздика", сказано в сводке.

Войска группировки "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Охримовка, Одноробовка, Алисовка и Волчанск. Потери ВСУ составили до 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Подолы, Петропавловка, Берестовое, Староверовка, Богуславка, Прокоповка Харьковской области, Надия (ЛНР), Ивановка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак формирований 77-й аэромобильной, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, сообщило Минобороны.

По его сведениям, на этом участке фронта противник потерял свыше 470-ти военнослужащих, танк, четыре БМП, два БТР М113, боевую бронированную машину "Козак", четыре пикапа, три единицы артиллерийского вооружения. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Войска "Южной" группировки, сказано в сводке, "улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 43-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Орехово-Василевка, Дроновка, Звановка, Закотное, Курахово, Ильичовка и Северск Донецкой народной республики. Отражены шесть контратак штурмовых групп 46-й и 77-й аэромобильных бригад ВСУ".

Отмечается, что здесь потери противника составили до 520-ти военнослужащих, танк, шесть автомобилей, пять единиц артиллерийского вооружения. Уничтожены три станции РЭБ "Анклав-Н" и "Квертус", три склада боеприпасов.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Пятихатки, Нестерянка Запорожской области, Янтарное, Ольговка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих, четыре автомобиля и станция РЭБ. Уничтожен склад безэкипажных катеров, заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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