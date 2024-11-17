Военные РФ нанесли удар по энергоинфраструктуре, обеспечивавшей работу ВПК Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, "все спланированные цели поражены".