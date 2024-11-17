Поиск

Военные РФ нанесли удар по энергоинфраструктуре, обеспечивавшей работу ВПК Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России утром в воскресенье нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу ВПК Украины, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, "все спланированные цели поражены".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков допустил вероятность разговора Путина с Трампом, но пока сигналов об этом нет

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам, объектам газодобычи и энергетики Украины

Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был деловым и откровенным

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Что произошло за день: суббота, 16 ноября

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

Тело пропавшего горняка обнаружено под завалами на кузбасской шахте

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });