Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам, объектам газодобычи и энергетики Украины

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за минувшие сутки нанесли поражение военным аэродромам, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144 районах", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 108 украинских беспилотников.

Как заявили военные, "морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера".