Кремль назвал ограничение на экспорт обогащенного урана в США симметричным ответом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Введение Россией временных ограничений на экспорт обогащенного урана в США является ответным шагом, ущерба интересам РФ это не наносит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о симметричном ответе и, действительно, введен запрет, но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться. Поэтому здесь ни о каком ущербе наших интересов речи не идет", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что соответствующее поручение в сентябре этого года дал президент РФ.

"Главное здесь - что это должно полностью соответствовать нашим интересам и не наносить ущерба собственным интересам. Таким образом и было сделано", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина по факту подписания соответствующего постановления.

Речь идет о вывозе обогащенного урана в Соединенные Штаты или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Решение принято по указанию президента РФ Владимира Путина в ответ на введенное США на 2024-2027 гг. ограничение, а с 2028 года – запрет на импорт российской урановой продукции, отмечается в сообщении.