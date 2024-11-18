В Москве состоится презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Презентация плана мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также логотипа этих торжеств пройдет во вторник, 19 ноября, в Музее Победы на Поклонной горе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Приближается 2025 год, это особенный год для всех нас. Мы будем отмечать 80 лет Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Песков журналистам в понедельник, добавив, что "это будет очень крупное мероприятие".

По его словам, "в этом контексте 19 ноября в Музее Победы состоится презентация мероприятий, посвященных предстоящему празднованию 80-летия Победы".

Пресс-секретарь президента сказал, что организаторы расскажут о плане основных мероприятий, это сделает министр культуры РФ Ольга Любимова, которая руководит рабочей группой оргкомитета по координации выполнения плана основных мероприятий.

"Официальный логотип юбилейного года представит народный артист РФ Владимир Машков. Исполнительный директор всероссийского движения "Волонтеры Победы" Анастасия Рябова расскажет об акциях добровольцев - и всероссийских, и международных, а также о возможностях, которые предоставляются всем желающим, присоединиться к мероприятиям", - заключил Песков.