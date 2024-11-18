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Дело в отношении молдавского политика Ренато Усатого направлено в московский суд

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России направила в Тверской районный суд Москвы уголовное дело в отношении молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого заочно в выводе из РФ более 175 млрд рублей, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение. Усатый обвиняется в совершении валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 и пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, "с июня 2013 года по май 2014 года Ренато Усатый руководил преступным сообществом и в его составе совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов названных банков на счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 175 млрд рублей, что является особо крупным размером".

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд", - отметили в ведомстве.

Суть обвинения

Как полагает следствие, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе (Молдавия) владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из РФ создали преступное сообщество".

В его состав был вовлечен Усатый, который с апреля 2014 года являлся главой "Нашей Партии" в Молдавии. Также были вовлечены владельцы АО "СМАРТБАНК" Агустин Моралес-Эскомилья, ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, ПАО АКБ "Балтика" Олег Власов, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" - "Кредитинвест" Беслан Булгучев и Александр Григорьев, руководители казначейства этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России.

Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, "были приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции, в настоящее время обвиняемый Усатый скрывается за пределами РФ, в его выдаче отказано".

Таким образом, отмечается в сообщении, "реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует, выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого".

В соответствии с УПК РФ, пояснили в ведомстве, названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства без подсудимого.

Ранее Елена Платон, Вячеслав Платон, Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Агустин Моралес-Эскомилья, Александр Коркин и Олег Власов уже были приговорены к различным срокам наказания, добавили в Генпрокуратуре России.

Ренато Усатый
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