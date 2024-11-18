Секретарь Госсовета назвал туризм одним из ключевых секторов экономики РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Туризм стал одним из ключевых секторов российской экономики и основой для развития городов и регионов, масштабность задач отрасли растет, считает помощник президента России, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

"Туризм - один из ключевых секторов российской экономики и основа для развития городов и целых субъектов РФ. Он открывает возможности для расширения предпринимательства, создания рабочих мест, реализации творческих инициатив. Масштабность задач в этой отрасли все время возрастает: отрасль оказывает существенное влияние на целый ряд сфер: транспорт, цифровизация, связь, строительство, сельское хозяйство и многое другое", - сказал он в понедельник, открывая заседание комиссии Госсовета по туризму.

Дюмин подчеркнул, что со значимостью отрасли связано выделение для нее отдельной комиссии в Госсовете.

"Один из акцентов сегодня делается на формировании круглогодичных центров притяжения, таких как, например, масштабный проект "Пять морей и озеро Байкал", - добавил советник президента.

Дюмин напомнил, что среди стоящих перед туризмом задач - увеличение доли отрасли в ВВП к 2030 году до 5%, экспорта туруслуг в три раза, а числа турпоездок - до 140 млн.