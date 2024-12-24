В 2025 году будут расширена поддержка регионов по госпрограмме "Развитие туризма"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Регионы России с 2025 года смогут получить федеральное софинансирование с целью развития туризма на благоустройство общественных пространств, развитие прибрежной инфраструктуры, проведение противооползневых, берегоукрепительных работ, сообщает пресс-служба правительства.

"С 2025 года регионы будут получать субсидии на строительство инфраструктуры для создания круглогодичных курортов в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", а также дополнительную поддержку на развитие туристических кластеров. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие туризма" и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Изменения включают возможность для регионов с 2025 года получать федеральное софинансирование не только на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров, но и на благоустройство общественных пространств, строительство и реконструкцию пирсов, причалов и берегозащитных сооружений, проведение противооползневых, берегоукрепительных работ и мероприятий по инженерной защите территорий. Это позволит комплексно реализовывать инвестиционные проекты и развивать туристическую территорию в целом.

"Также в госпрограмму добавлены правила предоставления субсидий регионам на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для создания федеральных круглогодичных курортов. Получать господдержку на эти цели будут Бурятия, Дагестан, Крым, Краснодарский и Приморский края, Запорожская, Иркутская и Калининградская области, а также город Санкт-Петербург в рамках нового федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", входящего в национальный проект "Туризм и гостеприимство", - говорится в сообщении.