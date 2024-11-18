Мирный житель погиб при атаке дрона на автомобиль в Курской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в Большесолдатском районе Курской области после атаки украинских дронов на регион в понедельник днем, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

"Сегодня днём на территории Большесолдатского района в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель", - написал глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

Как отметил Смирнов, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.