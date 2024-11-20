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Члены СПЧ рассчитывают встретиться с Путиным 10 декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Традиционная встреча Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным планируется 10 декабря - в Международный день прав человека, сообщили "Интерфаксу" несколько членов Совета.

"Встреча Совета с президентом в этом году запланирована на 10 декабря", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердил его коллега по СПЧ.

Глава СПЧ Валерий Фадеев не назвал дату встречи. Вместе с тем он сообщил "Интерфаксу", что в этом году правозащитники намерены обсудить с главой государства самые важные на данный момент темы.

"Тема миграции, которая очень сильно продвинулась. Тема образования, которая очень энергично обсуждалась в прошлом году, скорее всего, будет. Доступность жилья - она у нас резко снижается в последнее время", - сказал Фадеев.

"Обязательно, как и каждый раз, будем говорить по теме заключенных, тюрем, СИЗО. И каждый раз у нас потом бывают поручения президента. Наш девиз - от тюрьмы и сумы не зарекайся", - отметил глава СПЧ.

Традиционно встреча Совета с президентом проходит в конце года - в декабре. На встрече обсуждаются важные вопросы, затрагивающие права человека, требующие особого внимания.

Валерий Фадеев СПЧ Владимир Путин
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