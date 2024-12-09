Путин проведет заседание СПЧ 10 декабря по видеосвязи

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проведет ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут подведены итоги работы Совета в уходящем году, в том числе в рамках исполнения поручений, сформулированных на прошлых встречах. Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам правозащитной и гуманитарной деятельности, обеспечения прав граждан", - говорится в сообщении.