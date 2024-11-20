Совфед ратифицировал договор о военно-техническом сотрудничестве с Южной Осетией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.

Договор был подписан в Цхинвале 23 августа 2023 года.

Как заявил ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Рамиль Сайфутдинов, реализация этого договора позволит укрепить российские позиции в Закавказском регионе.

Договором устанавливается порядок поставок продукции военного назначения, согласно которому каждая из сторон осуществляет поставку продукции военного назначения другой стране с такими же характеристиками и в той же комплектации, как для собственных вооруженных сил, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб, сообщил Сайфутдинов.

Документ также предусматривает ввоз и вывоз продукции военного назначения по выпискам из перечней, выдаваемым полномочными органами сторон - ФСВТС России и Минобороны Республики Южная Осетия - без принятия соответствующих решений о поставках продукции военного назначения и без оформления лицензии.

Согласно договору, контракты на поставку продукции военного назначения от российской стороны смогут заключать федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные выполнять функции государственного заказчика в интересах Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов и спецслужб.

Подобные договоры действуют у РФ с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.