Под контроль российской армии перешла Ильинка в ДНР

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ильинка в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены 12 контратак ВСУ.

"Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка (ДНР)", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери армии Украины составили: до 390 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", два автомобиля и шесть единиц артиллерийского вооружения.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в Харьковской области, ДНР и ЛНР, сообщили военные.

По их данным, российские военные отразили пять украинских контратак, потери ВСУ составили: до 420 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, бронетранспортер М113, две единицы артиллерийского вооружения, четыре склада с боеприпасами и склад дронов.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что подразделениями группировки отражены две контратаки ВСУ, потери украинской армии составили: до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", четыре пикапа, четыре единицы артиллерийского вооружения, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й, 128-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь (ДНР)", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

"Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155 мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - сказали военные.

В ведомстве заявили, что подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области.

"Отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152 мм орудие Д-20", - сказали в Минобороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и склад военно-технического имущества.