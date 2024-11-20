Госдума приняла законы о работе частных детективов и охранников

Иноагентам будет запрещено вносить средства в уставный капитал ЧОПа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтении законы о регулировании частной охранной и детективной деятельности в России.

Один из принятых законов вводится понятие "частный детектив" - "гражданин РФ, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, имеющий среднее профессиональное юридическое образование или высшее юридическое образование, или имеющий стаж работы в оперативных или следственных подразделениях не менее 3 лет, или прошедший профессиональное обучение для работы в качестве частного детектива, получивший в установленном порядке лицензию на осуществление частной детективной деятельности и оказывающий соответствующие услуги".

Кроме того, предусматривается, что иностранным гражданам разрешат осуществлять детективную деятельность только, если у России с его страной будет заключен соответствующий международный договор.

Закон устанавливает, что "иноагенты не смогут внести средства в уставный капитал частной охранной организации", отмечал ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Частные детективы будут обязаны сообщать в Росгвардию о заключении ими договоров на оказание сыскных услуг.

Частные охранные организации наделяются правом защищать жизнь и здоровье людей, в частности, вводится институт телохранительства. "Принципиальный момент: телохранителям запрещено оказывать сопротивление сотрудникам правопорядка", - уточнил Выборный.

Законом устанавливаются обязанности для частных детективов, в частности, не реже одного раза в год проходить медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности, включающее в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Перечень заболеваний, запрещенный для работы частным детективом, установит Минздрав.

Уточняются случаи приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии на осуществление частной детективной деятельности, основание для отказа в предоставлении лицензии, требования к организациям, осуществляющим профессиональное обучение частных детективов, а также требования к профессиональному обучению для работы в качестве частных детективов.

Порядок и условия предоставления документов для получения лицензии устанавливаются правительством.

Вторым законом частные охранники получают право обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.

В законе также прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо".

Предусматривается, что учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности на федеральном уровне, в регионах, на муниципальной службе, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.

При осуществлении частной охранной деятельности законом разрешается использовать и применять физическую силу, специальные средства и служебное оружие в порядке, установленном законом. Виды, типы, модели, количество служебного оружия и патронов к нему, а также гражданского оружия самообороны, разрешенного для использования в качестве служебного оружия, правила их оборота, порядок приобретения, учета, хранения и ношения специальных средств устанавливаются правительством.

Законы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.