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Новый терминал внутренних авиалиний открыт в аэропорту Улан-Удэ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме телемоста открыл новый пассажирский терминал международного аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ.

Новый двухэтажный аэровокзальный комплекс построен для увеличения пропускной способности на внутренних авиалиниях, в пике – до 400 пассажиров в час. Общая площадь терминала – 6,6 тыс. кв. м, он оборудован 2 телескопическими трапами. Здание по архитектуре напоминает традиционную буддийскую пагоду.

Общий бюджет проекта – 3,65 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ, который участвовал в его финансировании. Вклад самой организации составил 2,68 млрд рублей.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которые приведены в сообщении, на Дальнем Востоке "создается аэропортовая инфраструктура, которая повышает транспортную связанность городов и стимулирует деловую активность". "При нашей поддержке на Дальнем Востоке и в Арктике построены четыре аэропортовых терминала, ведется финансирование еще четырех проектов", - добавил он.

В телеграм-канале аэропорта сообщается, что первым терминал принял в среду рейс из Иркутска: прилетели 72 пассажира, которые прошли из самолета в аэровокзал по телетрапу.

Аэропорт "Байкал" расположен в пределах городского округа Улан-Удэ в 15 км западнее центра города, в 75 км к юго-востоку от озера Байкал. По итогам 2023 года аэропорт обслужил 715,6 тыс. пассажиров (+13,8% к 2022 году). В настоящее время из аэропорта выполняются рейсы по 12 внутрироссийским направлениям. Предполагается, что к концу 2024 года аэропорт обслужит 751 тыс. пассажиров. Также развивается программа грузоперевозок.

Аэропортом управляет ООО "Аэропорт Байкал" (входит в холдинг "Новапорт").

Улан-Удэ Бурятия
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