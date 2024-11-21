Новый Superjet 100 поступил в парк авиакомпании Red Wings

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings получила новый, выпущенный в 2024 году самолет Superjet 100, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Лайнер, оснащенный франко-российскими двигателями SaM146, вмещает 100 пассажиров только эконом-класса. Он приступит к полетам с 28 ноября, уточнили в компании. Аэропортом базирования судна будет екатеринбургское "Кольцово".

"С поступлением во флот еще одного Superjet 100 в парке авиакомпании будет эксплуатироваться 21 воздушное судно данного типа", - отметили в Red Wings.

Самолет с заводским номером 95228 был передан перевозчику по договору с ООО "Авиапрофлизинг", следует из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Ранее, в ноябре, лизингодатель заключил договор поставки с производителем машины - ПАО "Яковлев" (как и Red Wings контролируется госкорпорацией "Ростех").

До этого в последний раз о коммерческой поставке SJ-100 сообщалось в конце 2023 года: лайнер с заводским номером 95227 получила авиакомпания "Азимут". Сделка также была совершена через "Авиапрофлизинг".

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими было остановлено в 2022 году, после введения против РФ западных санкций из-за военной операции на Украине. В 2026 году, как декларируют профильные министерства, ожидается начало поставок импортозамещенной версии SJ-100, оснащенной российскими двигателями ПД-8 и другими системами отечественной разработки. При этом ранее назывались более ранние сроки: в том числе в конце 2023 года первые два SJ-100 с ПД-8 ждала группа "Аэрофлот" . Согласно комплексной программе развития авиатранспорта, всего до 2030 года "Яковлев" должен произвести 142 самолета этого типа.

Red Wings входит в число крупнейших авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо региональных Superjet 100, сформирован из трех дальнемагистральных Boeing 777, двух Ту-204/214. Также у компании есть восемь Airbus A320/321 - все они с 2022 года находятся на хранении.