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Во Владивостоке человек погиб при падении микроавтобуса с высоты 12 метров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace упал с косогора высотой около 12 метров, погиб пассажир автомобиля, сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморья. Водитель госпитализирован.

По данным надзорного ведомства, водитель автомобиля Toyota Hiace по неустановленной причине совершил съезд с косогора на Орлиной сопке в центре краевой столицы.

"Преодолев порядка 12 метров, автомобиль упал, повредив припаркованные автомобили", - сказано в сообщении.

ДТП произошло у дома № 58 на улице Прапорщика Комарова. На месте работают сотрудники полиции и ГАИ, сообщили в ГУ МВД Приморья.

Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на контроль выяснение обстоятельств этого ДТП. Пока по факту проводится доследственная проверка.

Владивосток МВД Приморье Орлиная сопка
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