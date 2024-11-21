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Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда, который утром прерывал прием и отправку рейсов из соображений безопасности, возобновил работу, сообщила Росавиация.

Ограничения были введены в 5:45 по московскому времени. В 8:05 их отменили, следует из сообщений в телеграм-канале ведомства.

"Ограничения на использование воздушного пространства в регионе сняты. Аэропорт Волгограда приступил к работе в штатном режиме. Ожидаем прибытия и отправления всех задержанных рейсов", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы авиапредприятия.

Судя по онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны шесть рейсов: два рейса Волгоград-Москва, один в Сургут, а также рейсы в Волгоград из Москвы, Самары и Челябинска. Задержка составляет 3-4 часа.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали два беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями.

Волгоград Росавиация Минобороны
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