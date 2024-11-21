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Волгоград введет туристический налог с 2025 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты гордумы Волгограда утвердили введение туристического налога в городе-герое с 1 января 2025 года, сообщает пресс-служба парламента.

"В соответствии с федеральным законодательством в городе-герое вводится минимальная ставка налога – 1% от цены проживания, но не ниже 100 рублей. Туристический налог будет полностью идти на развитие инфраструктуры Волгограда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальнейшем налог будет увеличиваться на один процент в год и достигнет 5% в 2029 году. Эта ставка станет максимальной.

Согласно документу, платить налог будут организации и физические лица, которые предоставляют гостям места для временного проживания. От туристического налога освободят героев России и Советского Союза, ветеранов боевых действий, участников СВО, героев Труда, жителей блокадного Ленинграда, жителей осажденного Сталинграда, инвалидов.

В конце октября решение об установлении в городе туристического налога также приняли депутаты второго по величине в регионе города Волжский.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область в 2024 году планирует увеличить турпоток на 18%, ожидает принять 2 млн туристов.

Согласно данным пресс-службы региональной администрации, в регионе функционируют 411 гостиниц разных категорий, из них 114 объектов размещения на территории Волгограда.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Этот налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) – законами субъектов РФ. Он будет взиматься со всей суммы оплаты размещения, а не за сутки проживания.

Волгоград
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