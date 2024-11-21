На западе США из-за циклона без электричества остаются 380 тысяч потребителей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - На западе США сохраняются перебои в электроснабжении из-за мощного циклона, который обрушился на побережье ранее на этой неделе, сообщает сайт Poweroutage.

По его данным, без электричества остаются около 355 потребителей в штате Вашингтон и примерно 24 тысяч - в Калифорнии.

Число погибших из-за стихийного бедствия в штате Вашингтон выросло до двух, сообщает AP. Накануне сообщалось о гибели одного человека.

По данным метеорологов, в ряде районов Калифорнии за сутки выпало около 13 см осадков. Кроме того, в штате были зафиксированы оползни. Ожидается, что к пятнице в штатах Орегон и Калифорния выпадет до 41 см осадков. Синоптики предупреждают о риске селей и наводнений.

В связи с неблагоприятными погодными условиями десятки школ Сиэтла в штате Вашингтон в среду закрылись. В Калифорнии Международный аэропорт Сан-Франциско объявил об отмене и задержке ряда рейсов.

Циклон обрушился на западное побережье США во вторник вечером по местному времени. Он принес в регион ливни и порывистые ветры. Наиболее мощные порывы ветра были зафиксированы у канадского острова Ванкувер, там они достигали скорости 163 км/ч. У побережья Орегона порывы ветра достигали скорости 127 км/ч, а на горе Рейнир в штате Вашингтон - 124 км/ч.