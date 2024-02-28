Ущерб экономике от стихийных бедствий в мире оценили более чем в $200 млрд в год

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий ежегодно составляет более $200 млрд, говорится в обзоре Swiss Re Institute.

Эксперты аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании проанализировали последствия четырех видов стихийных бедствий - наводнений, тропических циклонов, снежных бурь и конвективных штормов - в 36 странах мира. Как отмечают в Swiss Re Institute, на долю этих явлений приходится основная часть экономического ущерба от стихийных бедствий.

Сумма ежегодного ущерба в $200 млрд - это лишь нижняя оценка, поскольку учитываются не все стихийные бедствия. Кроме того, анализ Swiss Re охватывает только материальные потери.

"Поскольку изменения климата провоцируют усиление интенсивности природных явлений, потенциальный ущерб, вероятно, будет расти", - отмечают аналитики.

Риски роста ущерба от стихийных бедствий наиболее высоки на Филиппинах и в США, говорится в обзоре. На Филиппинах ежегодные потери могут достигать $12 млрд, в США - $97 млрд.

Высоким финансовым рискам также подвержены страны с недостаточным страховым покрытием, такие как Таиланд, Китай, Индия и Филиппины.

Первым шагом к снижению экономического ущерба является принятие мер, которые позволили бы смягчить потенциальные последствия стихийных бедствий, в том числе соблюдение строительных норм, усиление защиты от наводнений и препятствование заселению территорий, подверженных стихийным бедствиям, говорится в обзоре.