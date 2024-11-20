Около 350 тыс. человек остались без электричества в штате Вашингтон из-за циклона

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На северо-запад США обрушился мощный циклон, который оставил около 350 тыс. жителей штата Вашингтон без электричества и привел к гибели как минимум одного человека, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

При этом Associated Press отмечает, что эти данные могут быть не окончательными, так как сбор информации осложняют сбои в работе интернета и другие технические неполадки.

От стихии пострадали и другие американские штаты. Так, в Калифорнии без электричества остались почти 25 тыс. человек, а в Орегоне - около 7 тыс.

Метеорологи предупреждают, что мощные порывы ветра и сильные дожди могут продлиться до пятницы. Наиболее мощные порывы ветра были зафиксированы у канадского острова Ванкувер, там они достигали скорости 163 км/ч. У побережья Орегона порывы ветра достигали скорости 127 км/ч, а на горе Рейнир в штате Вашингтон - 124 км/ч.