Путин и премьер Ирака обсудили аспекты совместной работы в рамках ОПЕК+

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе разговора "обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях". "Особое внимание было уделено реализации крупных проектов сфере энергетики. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Судани в Москве в октябре 2023 г.", - информирует пресс-служба президента РФ.

Согласно сообщению, "затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе".

Условлено о контактах на различных уровнях.