Поиск

Путин и премьер Ирака обсудили аспекты совместной работы в рамках ОПЕК+

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе разговора "обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях". "Особое внимание было уделено реализации крупных проектов сфере энергетики. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Судани в Москве в октябре 2023 г.", - информирует пресс-служба президента РФ.

Согласно сообщению, "затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе".

Условлено о контактах на различных уровнях.

Ирак Владимир Путин Мухаммед Судани ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

Ущерб экологии от разливов нефти в НАО в 2024 году превысил 1,5 млрд рублей

В Минфине заявили о заинтересованности России в восстановлении алмазной отрасли

Военная операция на Украине

Российские военные за сутки сбили две крылатые ракеты Storm Shadow

Военная операция на Украине

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Дальнее в ДНР

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Первый полет импортозамещенного МС-21 ожидается в марте-апреле 2025 года

Шалаш Ленина сгорел в Петербурге

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа

ФАС возбудила дело в отношении волгоградского "Каустика" из-за цен на соляную кислоту

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });