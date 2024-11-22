Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов над тремя областями РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 23 дрона ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении 18 беспилотников ВСУ в ночь на пятницу сообщили власти Калужской и Брянской областей.