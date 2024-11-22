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Минобороны сообщило об уничтожении 23 дронов над тремя областями РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 23 дрона ВСУ над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Ранее об уничтожении 18 беспилотников ВСУ в ночь на пятницу сообщили власти Калужской и Брянской областей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Брянская область Калужская область Курская область
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