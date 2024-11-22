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Авиарейсы из Киргизии в Москву и Екатеринбург задержаны из-за тумана

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сильный туман стал причиной задержки рейсов из города Ош в Москву и Екатеринбург, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского международного аэропорта "Манас".

"22 ноября в связи с густым туманом, в международном аэропорту "Ош" задерживаются рейсы Ош-Стамбул, Ош-Екатеринбург, Ош-Домедедово, Ош-Шереметьево, Ош-Жуковский, Ош-Внуково, Ош- Эль-Кувейт, Ош-Джидда, Ош-Бишкек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в связи с задержкой рейса Бишкек-Ош авиакомпании "Асман Эйрлайнс" также задержан рейс в Талас (областной центр Таласской области в Киргизии - ИФ).

Екатеринбург Москва Киргизия
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