Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 27 ноября повысится на 12,3%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 27 ноября повысится на 12,3%, до 3 020,3 рубля с 2 689,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы роста пошлины резко ускорились, неделей ранее они составляли 4,7%.

Пошлина на ячмень снизится до 1 166 рублей с 1 233,2 рубля за тонну, на кукурузу - повысится до 3 584,1 рубля с 3 065,5 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $223,5 за тонну на пшеницу ($222,8 неделей ранее), $185,7 - на ячмень ($190,1), $220,3 - на кукурузу ($216,8).

Эти ставки будут действовать по 3 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.