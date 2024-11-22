Непогода вновь прогнозируется в Москве в субботу

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Интенсивные осадки в виде мокрого снега прогнозируются в Москве в субботу, порывы ветра будут достигать 15 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Вчера была очень сложная погода, сильный ветер. Сегодня замечательная погода, спокойная, температура 0 - плюс 2 градуса, никаких осадков. Но это только передышка. Ни в коем случае не нужно расслабляться и готовиться к завтрашней непогоде. Опять подходит циклон, уже сегодня он подошел к западным границам страны, а завтра его влияние будет в Москве и не только", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что завтра температура в Москве будет около ноля, ночью минус 1 - плюс 1, по области до минус 4. Днем 0 - плюс 2 градуса, по области до плюс 4.

Ночью в столичном регионе начнутся осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Днем в Москве и Московской области, как уточнил Вильфанд, прогнозируются "интенсивные осадки, преимущественно в виде мокрого снега". Также ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Порывы ветра будут достигать 15 м/с. "Но они не будут такими мощными, как вчера. Все-таки от 12 до 15 м/с. Поэтому такая не очень радостная погода", - сказал Вильфанд.