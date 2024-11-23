Минобороны РФ заявило об ударах по военным аэродромам Украины

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, на земле уничтожен самолет МиГ-29 ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в субботу

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах", - заявили в ведомстве.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19491 танк и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица специальной военной автомобильной техники", - сообщили военные.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили три авиабомбы Hammer, восемь реактивных снарядов HIMARS, 59 украинских беспилотников.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Восток" улучшила тактическое положение, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 100-й, 132-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Дружба, Яблоновка и Сухая Балка (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, отражены три украинских контратаки, потери армии Украины составили более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения и станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделениями группировки войск "Восток" улучшено тактическое положение", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка "Восток" нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

По информации военного ведомства, потери украинской армии за сутки составили до 155 военнослужащих, три танка, шесть автомобилей, реактивная система залпового огня "Град", гаубица М198 и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Новоосиново, Сеньково Харьковской области и Ивановка (ДНР)", - сказали военные.

В ведомстве заявили, что российские военные отразили три контратаки ВСУ, потери армии Украины составили до 410 военнослужащих, два бронетранспортера, пять автомобилей, шесть единиц артиллерийского вооружения, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, группировка отразила украинскую контратаку, а также нанесла поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Орехово-Василевка, Северск, Краматорск и Григоровка (ДНР).

"ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов", - заявили военные.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков.

"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й, 118-й бригад теробороны и 15-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области и Казацкое Херсонской области", - заявили военные.

По информации ведомства, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили более 40 военнослужащих, четыре автомобиля, станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и "Анклав-Н".