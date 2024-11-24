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Минобороны сообщило о прикрытии позиций войск в Курской области комплексами ПВО "Панцирь"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой", - говорится в сообщении.

По словам военных, комплекс "Панцирь" позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне.

"Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. На комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов", - сообщили в Минобороны РФ.

По официальной информации, "Панцирь-С" - современный зенитный ракетно-пушечный комплекс (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 ноября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область
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