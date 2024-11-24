Путин обсудил по телефону с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор российского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает сайт Кремля.

"В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что во время разговора "затронут также ряд международных тем".