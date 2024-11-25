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Роспотребнадзор запустил "горячую линию" по профилактике ВИЧ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор открыл Всероссийскую "горячую линию" по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященную Всемирному Дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря; на линии также можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ.

Как отмечается в сообщении ведомства, консультирование граждан специалистами-эпидемиологами будет осуществляться с 25 ноября по 6 декабря.

"Акция направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и информирование населения об этом заболевании. Также по телефонам "горячей линии" можно узнать о бесплатных анонимных пунктах тестирования на ВИЧ", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Также работает Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43. Звонок по номеру будет бесплатный.

Роспотребнадзор
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