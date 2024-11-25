Поиск

Первая в мире вакцина от аллергии на березу может появиться в РФ через год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), ожидают в конце 2025 года, заявила глава агентства Вероника Скворцова.

"Против аллергии: если будут хорошие результаты летом, мы о них тут же доложим, то мы надеемся уже получить разрешение, регистрацию в конце следующего года, 2025-го", - сказала Скворцова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в настоящее время идут клинические исследования этой вакцины. "Результаты эффективности будут после первого сезона пыления березы, то есть с апреля по июнь (следующего года - ИФ)", - отметила глава агентства.

Скворцова сообщила, что по данным предшествующих экспериментов, "это абсолютно рабочая, высокоэффективная вакцина, аналогов в мире не имеет".

Путин в ходе встречи отметил, что миллионы людей в стране страдают от этого поллиноза (сезонный аллергический риноконъюнктивит - ИФ).

Скворцова добавила, что много желающих за рубежом использовать эту вакцину. В ФМБА нашли производственного партнера в лице компании "Генериум", произвели полный трансферт, наработали необходимое количество для проведения клинических исследований.

Вероника Скворцова ФМБА Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Клиенты ТБанка испытывают сложности с платежами и переводами из-за сбоя

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

Вылов воблы в Волге и Каспийском море запрещен на весь 2025 год

В МИД РФ не исключили размещения ракет средней и меньшей дальности в Азии

Вратарь фарм-клуба "Трактора" получил травмы при наезде автомобиля в Челябинске

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны Куракина к 17 годам колонии

ОАК назвала возможной причиной пожара на SSJ в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

ВСК и "АльфаСтрахование" включены в британский санкционный список

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию

Банкам разрешат и в 2025 году не раскрывать чувствительную к санкциям информацию
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });