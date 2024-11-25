Первая в мире вакцина от аллергии на березу может появиться в РФ через год

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Регистрацию вакцины от аллергии на пыльцу березы, разработанной Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), ожидают в конце 2025 года, заявила глава агентства Вероника Скворцова.

"Против аллергии: если будут хорошие результаты летом, мы о них тут же доложим, то мы надеемся уже получить разрешение, регистрацию в конце следующего года, 2025-го", - сказала Скворцова в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в настоящее время идут клинические исследования этой вакцины. "Результаты эффективности будут после первого сезона пыления березы, то есть с апреля по июнь (следующего года - ИФ)", - отметила глава агентства.

Скворцова сообщила, что по данным предшествующих экспериментов, "это абсолютно рабочая, высокоэффективная вакцина, аналогов в мире не имеет".

Путин в ходе встречи отметил, что миллионы людей в стране страдают от этого поллиноза (сезонный аллергический риноконъюнктивит - ИФ).

Скворцова добавила, что много желающих за рубежом использовать эту вакцину. В ФМБА нашли производственного партнера в лице компании "Генериум", произвели полный трансферт, наработали необходимое количество для проведения клинических исследований.