Минсельхоз ждет выделения на развитие сельских территорий в 2025 году 115 млрд рублей

Первоначально в проекте бюджета на эту госпрограмму на 2025 год было предусмотрено 108 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий России в 2025 году может увеличиться до 115 млрд рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

"Одним из важнейших условий полноценной реализации мероприятий программы является объем финансирования. С 2020 года (год начала реализации программы - ИФ) он составил почти 263 млрд рублей. И очень надеемся, ожидаем, что в 2025 году объем финансирования увеличится до 115 млрд рублей. Это для программы безусловный рекорд", - сказала глава Минсельхоза.

Первоначально в проекте федерального бюджета на эту госпрограмму на 2025 год было предусмотрено 108 млрд рублей.

В 2023 году финансирование составило 76,8 млрд рублей, сообщается в презентации министра.

Как отметила Лут, в мероприятиях по реализации программы "активно участвует бизнес и работники из иных сфер, в том числе из сфер промышленности и услуг, социальной сферы". "За все время, включая текущий год, объем привлеченных частных инвестиций в развитие инфраструктуры на селе превысил 17 млрд рублей", - сказала она.

Говоря о реализации программы в новых регионах, министр сообщила, что с 2025 года на эти цели им будет ежегодно выделяться по 2 млрд рублей в соответствии с приоритетами субъектов. До 2025 года отдельных мероприятий по этой программе на новых территориях не было, сейчас уже отобраны проекты по жилью, инфраструктуре, общественным пространствам, дорогам, социальным объектам, заявила она.

"За неполные пять лет программа стала ключевым инструментом в развитии сельских территорий", - подчеркнула министр, сообщив, в частности, что за это время построено и приобретено свыше 11 тысяч кв. метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия более 185 тысяч семей. К концу текущего года будет создано и модернизировано порядка 5 тысяч объектов социальной, жилищной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тысяч проектов по благоустройству территорий.

За годы реализации программы на селе было создано 248 школ, 155 детских садов, 66 фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, 338 домов культуры, проложено почти 2 тысячи км сельских дорог.

Выступивший на заседании первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин обратил внимание на то, что социальной сфере на селе остается много проблем. В частности, в современных экономических условиях механизм льготного ипотечного кредитования стал менее привлекательным для работников АПК и социальной сферы села в связи с низким уровнем их доходов, сказал он. Кроме того, отсутствуют комплексные проекты жилищной застройки на сельских территориях, слабо используется инструмент, предусмотренный "инфраструктурным меню".

Говоря о других проблемах, он отметил недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры сельских территорий и благоустроенности домовладений, а также такую, по его словам, "известную тему", как водоснабжение села.

"Низкая доступность социальных услуг обусловлена проблемами транспортного обслуживания населения. Конечно же, это следствие износа парка транспортных средств, сокращения количества автобусных маршрутов", - сказал Яцкин.

По его словам, эти проблемы во многом приводят к оттоку кадров из АПК.

Согласно презентации Минсельхоза, в 2023 году число занятых в отрасли сократилось на 200 тыс. человек, доля молодых кадров из 6 млн работающих в сельском хозяйстве составляет всего 9%.