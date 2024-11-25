Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Смена руководства в "Туполеве", дорожающий доллар и аукцион билетов на "Щелкунчика"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректор "Яковлева" и управляющий директор АО "Туполев" покидают свои посты. Функции управления деятельностью "Яковлева" будет выполнять гендиректор ОАК Вадим Бадеха, управление деятельностью "Туполева" возьмет на себя замгендиректора ОАК Александр Бобрышев.

- В кассах Большого театра не будут продавать билеты на "Щелкунчика". Билеты будут доступны только на сайте ГАБТ, часть из них можно будет приобрести на аукционе. Также в театре обещают накануне Нового года организовать общедоступную прямую трансляцию балета.

- Superjet с неисправной гидравликой приземлился в аэропорту Красноярска. Никто не пострадал. Обратный рейс был выполнен на резервном борту с опозданием.

- ОАК назвала возможной причиной пожара на Superjet в Анталье сильный удар о полосу из-за непогоды. СКР возбудил уголовное дело в связи с произошедшим в турецком аэропорту. Авиакомпания "Азимут" обещает выплатить по 100 тыс. руб. пассажирам загоревшегося в Анталье самолета.

- Курс доллара Банка России вырос до максимума с 24 марта 2022 года: до 103,7908 руб. Рынок акций РФ начал неделю с отката к 2530 пунктам по индексу МосБиржи, минимуму с начала сентября.

- Минсельхоз РФ до конца 2025 года полностью запретил вылов воблы в Волге и Каспийском море. За последние 20 лет запасы воблы уменьшились более чем в 2 раза, уловы - в 6 раз, а за весь период наблюдений - более чем в 130 раз. Между тем, по данным рыбопромышленников, вылов лососей в РФ в этом году стал худшим с 2005 года.

- Осужденный за поджег Корана Никита Журавель получил 14 лет строгого режима по делу о госизмене.

- Блогер-иноагент Илья Варламов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента.

- Грузовой самолет DHL упал во двор жилого дома в Вильнюсе. Погиб пилот.