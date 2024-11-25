Блогер Варламов стал фигурантом дела об уклонении от обязанностей иноагента

Блогер Илья Варламов Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении признанного иноагентом блогера Ильи Варламова по статье о невыполнении обязанностей, наложенных на него этим статусом, сообщает столичная прокуратура в понедельник.

"По материалам проверки прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Ильи Варламова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства.

Минюст РФ в 2023 году признал Варламова иноагентом на основании того, что он "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников".

Варламов - популярный блогер. Он известен, прежде всего, своими видео о путешествиях и о развитии городской среды.