Superjet с неисправной гидравликой приземлился в аэропорту Красноярска

Архивное фото Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Superjet авиакомпании "Азимут" с 79 пассажирами на борту, осуществлявший рейс "Минеральные воды - Уфа - Красноярск", совершил посадку в аэропорту Красноярска с неисправной гидравликой, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Экипаж сообщил о том, что (зафиксирован - ИФ) низкий уровень в гидросистеме передней стойки шасси, но аварийную посадку экипаж не запрашивал. Службы аэропорта были приведены в полную готовность, но в итоге отработали штатно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Инцидент произошел 24 ноября в 11:45 утра (07:45 по Москве).

Никто не пострадал.

Обратный рейс был выполнен на резервном борту с опозданием. Вместо 13:00 24 ноября самолет вылетел 00:10 25 ноября (20:10 по Москве 24 ноября).

В свою очередь на вопрос об инциденте в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры "Интерфаксу" уточнили , что авиакомпанию "Азимут" проверяют на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов после возгорания самолета Superjet в аэропорту Антальи.