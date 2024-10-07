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Ушаков подтвердил, что РФ вскоре может исключить "Талибан" из списка террористических организаций

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) в ближайшем будущем может быть исключено из российских террористических списков, работа в этом контексте ведется, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, в этом контексте работа ведется. Я думаю, что да", - сказал Ушаков журналистам. Так он ответил на вопрос, будут ли в ближайшем будущем талибы исключены из российских террористических списков.

На прошлой неделе о предстоящем исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"В России завершается проработка вопроса об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций", - сказал Бортников 4 октября, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

В тот же день спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что принципиальное решение об исключении движения "Талибан" из российских террористических списков принято, но оформлять такое решение следует в рамках правового поля. "Это работа юристов, парламента, нужно, чтобы процесс был завершен в установленном законом порядке", - сказал он журналистам по итогам заседания Московского формата консультаций по Афганистану.

Дипломат выразил надежду, "что в самое ближайшее время будет объявлено о принятом решении".

Талибан Юрий Ушаков
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