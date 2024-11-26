Талибы выразили надежду, что РФ и Афганистан продолжат обмен делегациями высокого уровня

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Контролирующее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) надеется, что визит российской делегации в Кабул станет отправной точкой для обмена делегациями высокого уровня, заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного афганского правительства мулла Абдул Гани Барадар.

"Рад приветствовать вашу делегацию в Кабуле. Ваш визит имеет для нас особое значение и ценность, свидетельствуя о сложившихся между нашими странами позитивных отношениях - наращивается обмен делегациями, наши представители получают приглашения на многие мероприятия. Надеемся, что ваш визит станет отправной точкой обмена и делегациями высокого уровня", - сказал он на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

В понедельник российская делегация, в состав которой вошел также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, провела четыре встречи - с вице-премьером Афганистана Мохаммадом Абдул Кабиром, вице-премьером Абдулом Гани Барадаром, министром обороны Мохаммадом Якубом и главой МВД Сираджуддином Хаккани.